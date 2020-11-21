«Без срока давности»: В Луганске выпустили почтовую марку «75 лет Нюрнбергскому процессу»

Стоимость марки - 52 рубля. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики прошло специальное гашение почтовой марки «75 лет Нюрнбергскому процессу».

Специальное гашение художественной почтовой марки "75 лет Нюрнбергскому процессу" прошло в малом зале Генеральной прокуратуры ЛНР. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.

- На марку вынесена фраза: «Без срока давности». К сожалению, мы видим реакцию многих стран на те процессы, которые сегодня происходят в мире, и сегодня эту фразу многие пытаются забыть, замылить, - сказал первый замминистра связи ЛНР Юрий Першиков.

Руководитель медиапроекта «Путь Визенталь» Виталий Киселев отметил, что для Донбасса решения Нюрнбергского трибунала актуальны и спустя 75 лет.

- Мы потомки героев-победителей Великой Отечественной войны. То, что произошло ровно 75 лет назад на Нюрнбергском процессе, я считаю, это больше чем победа советского народа над фашизмом, - сказал он.

Почтовый знак форматом 52 мм х 34 мм выпущен тиражом 2 250 штук, номинальная цена – 52 руб.

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