«Это кощунство по отноешнию к погибшим»: В Донецке отменили концерт украинского рока

Вакарчук не раз посвящал песни участникам АТО. Фото: Виктория Квитка

28 ноября в донецком баре Gung’Ю’бazz должен был пройти концерт «Хиты украинского рока». Анонс об этом дали в соцсетях. И даже представили плейлист композиций, которые будут играть в заведении в этот вечер – Океан Эльзы, Бумбокс, Скрябин и др. Вход на этот праздник жизни стоил бы 150 рублей.

Однако дончане не разделили инициативу администрации Gung’Ю’бazz. В комментариях к анонсу они предложили бойкотировать проведение концерта, а также предложили организаторам пройтись к Аллее Ангелов в Донецке и подумать, стоит ли продолжать поддерживать песни украинских деятелей искусства.

- В связи с большим количеством негативных отзывов, бар Gung’Ю’bazz отменяет концерт Хиты Украинского Рока. Мы не пытались кого-то к чему-то подталкивать и провоцировать. Мы всегда были и есть творческой музыкальной площадкой. Со сцены бара никогда не звучали провокационные песни. Мы тщательно подбирали плейлисты, для того чтобы люди могли услышать ту музыку, которая звучала у каждого второго в плеере и 10 и 20 лет назад, — говорится в обновленном сообщении организаторов мероприятия, правда так и не извинившись.

Кстати, это уже не первый скандал, связанный с баром Gung’Ю’бazz. До этого там был вечер украинской поэзии.

- Это лукавство говорить, что, мол, музыка вне политики. Именно эти люди поддержали майдан, голосовали за АТО и убийство дончан, а потому слушать их не желаю. Хотите - слушайте у себя на кухнях. Но у нас еще идет война и организовывать такие концерты - кощунственно, - говорит дончанка Людмила.

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