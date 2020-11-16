В Донецке скончалась директор республиканского центра занятости Тамара Козенко

10 ноября Тамаре Козенко исполнилось 65 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 13 ноября, после продолжительной болезни, на 66-году жизни скончалась директор республиканского центра занятости Тамара Козенко. Об этом сообщили на официальном сайте РЦЗ.

- Сфере труда и социальной политики Тамара Николаевна посвятила более 40 лет жизни, начав свой путь с должности главного специалиста, начальника отдела в управлении труда областного исполнительного комитета, - рассказывают коллеги. - За годы добросовестного труда она проявила себя настоящим профессионалом своего дела, блестяще справляясь с задачами любой сложности.

Козенко была награждена многочисленными знаками почета, грамотами, дипломами и благодарностями.

- Кроме того, Тамара Николаевна является кавалером Ордена княгини Ольги ІІІ степени, - сказали в центре занятости.

Церемония прощания с Тамарой Николаевной Козенко состоится 17 ноября 2020 года в 13:00 в храме святых Петра и Февронии (район Парка славянской культуры и письменности).

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