Беби-бум во время пандемии: В ДНР с начала года родилось больше 7500 детей

Мальчиков на свет появилось снова больше, чем девочек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве юстиций ДНР подсчитали сколько детей родилось с начала 2020 года. С января по 11 ноября население Республики выросло на 7500 человек. Причем мальчиков за указанный период появилось на свет больше, чем девочек.

— За период с 1 января по 11 ноября 2020 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 7 532 записи акта о рождении, из них 3 912 записей актов о рождении мальчиков и 3 620 – о рождении девочек, — говорится в сообщении.

При этом рекордсменом по рождаемости в ДНР стал Кировский район. Там было зарегистрировано 507 записей о рождении. А на втором месте находится Макеевка.

Также в пресс-службе уточнили, что в одной макеевской многодетной семье произошло пополнение. Там родился четвертый ребенок. В Пролетарском районе Донецка сообщили о рождении пятого ребенка. А в Калининском районе столицы у одной семьи родилась сразу тройня.

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