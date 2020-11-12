На мине под Горловкой подорвался украинский морпех

Земля Донбасса нашпигована опасными "сюрпризами". Фото: штаб "ООС"

Украинский морпех получил ранение при подрыве на противопехотной мине в районе подконтрольного ВСУ села Травневое вблизи Горловки. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Пострадавший получил осколочные ранения и был доставлен в госпиталь Красноармейска, где ему ампутировали ногу.

Накануне сообщалось о подрыве мирного жителя в этом районе. Инцидент произошел 10 ноября на автодороге, связывающей Травневое с Доломитным – северо-восточным пригородом Горловки.

Накануне, донецкий волонтер Андрей Лысенко сообщил, что сегодня в 6 утра со стороны Украины был выпущен снаряд по селу Александровка.

- - Снаряд, предположительно ПТУРа, попал в жилой дом по улице Шевченко в Александровке. Это произошло, когда все спали - дедушка, бабушка и два их внука. В доме разбита крыша, вылетели окна, - рассказывает волонтер Андрей Лысенко.

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