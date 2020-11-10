14 ноября «Донбасс Опера» представит осовремененную версию «Фальстафа»

«Донбасс Опера» представит осовремененную версию «Фальстафа». Фото: «Деловой Донбасс»

14 и 15 ноября в Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко состоится премьера комической оперы «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа» Джузеппе Верди в постановке российского режиссера Александра Лебедева.

- Российский режиссер дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Александр Лебедев был приглашен театром при содействии министерства культуры ДНР и Русского центра, - рассказала руководитель литературно-драматургической части «Донбасс Оперы» Наталья Дейнека.

В репертуаре «Донбасс Оперы» ранее была опера «Фальстаф» в постановке Лебедева. Однако теперь, по прошествии 14 лет, опера будет носить иной характер. Это будет абсолютно другой спектакль с новыми декорациями, костюмами, мизансценами, действие которого перенесено в современный мир.

- Основная сюжетная линия сохранены, и, как и прежде, пороки будут обличены, а в финале все от души повеселятся. И, конечно же, неизменной остается музыка великого Верди, - отметила Наталья Дейнека.

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