Бешеный волк напал на людей в Шахтерске

Также в больницу обратились 43 человека, которые пострадали от укусов дикого животного Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе Шахтерска на прохожих напал волк. Двое человек пострадали от укусов дикого зверя. Специалисты определили, что у него было бешенство. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в итоговой сводке эпидемиологического мониторинга за неделю.

— За антирабической помощью обратились 43 человека, пострадавших от укусов бродячих животных. Выявлен один случай бешенства у волка в Шахтерском районе ДНР, от укуса которого пострадали два человека, — говорится в сообщении.

Пострадавшие уже получают необходимое антирабическое лечение. Это поможет предотвратить развитие болезни, которая могла передастся от бешеного животного.

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