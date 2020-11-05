В Донецке на центральной улице меняют водовод

В Донецке на центральной улице поменяют водовод Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке ремонтники приступили к протяжке трубы на реконструируемом участке водовода по улице Артема. Об этом сегодня сообщил начальник отдела водоснабжения и водоотведения департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Сергей Иванов.

- Завершены все подготовительные работы, на объект зашла необходимая техника, новые трубы доставлены, сварена плеть протяженностью 375 метров. На 70 процентов проведена очистка внутренней поверхности старой трубы от коррозийного осадка, - рассказал начальник отдела.

Предстоит реконструкция участка водовода протяженностью около 500 метров. Данное мероприятие было разработано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках выполнения Постановления Правительства «О реализации мероприятий по повышению эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики в 2020 году».

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