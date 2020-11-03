Взрывы, применение минометов и беспилотников: Как Украина соблюдает перемирие в Донбассе

Результат перемирий с Украиной в селе Коминтерново Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нарушения перемирия украинскими войсками на юге Донбасса носят систематический характер.

- На южном направлении Республики практически ежедневно фиксируются нарушения со стороны вооруженных формирований Украины. Наиболее часто активность противника наблюдается в районе населенного пункта Водяное, – сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что только за октябрь было зафиксировано 12 случаев открытия украинскими войсками огня со стороны Водяного по территории ДНР, в том числе с применением минометов. При этом в 10 случаях огонь велся в направлении села Ленинского, в одном – в направлении села Коминтерново и в одном – в направлении села Дзержинского.

Кроме того в указанном районе семь раз фиксировались взрывы неопределенного происхождения, предположительно окопные подрывы. Дважды проводились работы по сооружению и окапыванию новых позиций ВСУ. Кроме того, два раза наблюдалось применение украинских беспилотных летательных аппаратов, также фиксировалась работа снайпера.

Кроме того, наблюдатели сегодня в 15.45 зафиксировали взрывы в районе подконтрольного Украине села Водяное у северной окраины Донецка.

Напоминаем, Денис Пушилин инициировал проверку работы ведомств на случай внешней угрозы.

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