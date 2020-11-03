Нужно ли обладателям паспортов РФ становиться на воинский учет в России

Жители Донбасса активно получают гражданство РФ. Фото: Евгении Ка

У жителей ДНР, получивших паспорт РФ, нередко возникает вопрос: нужно ли мужчинам становиться на воинский учет в России? Ситуацию взялась разъяснить депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» воинскому учету не подлежат граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, - рассказала она. -Большинство граждан РФ из ДНР – это граждане, постоянно проживающие ЗА пределами РФ (в паспорте РФ у них отсутствует штамп о регистрации). Соответственно, становиться на воинский учет в РФ таким гражданам НЕ НУЖНО!

Однако депутат уточнила, что если вы оформляете постоянную или временную (на срок более трех месяцев) регистрацию на территории России, то встать на воинский учет вы обязаны.

- Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту вашего пребывания с паспортом РФ. При этом предоставлять военный билет ДНР – не обязательно, - пояснила Анастасия Селиванова. - А вот неявка в установленный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей (ст. 21.5 КоАП РФ).

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