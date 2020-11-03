В честь Дня единства в ДНР выпущена первая металлическая марка

Ее тираж лимитирован 400 экземплярами. Фото: ГП «Почта Донбасса»

Государственное предприятие «Почта Донбасса» впервые выпустило изготовленную из металла марку.

- ГП «Почта Донбасса» ввело в обращение художественную почтовую марку, конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня, посвященные Дню народного единства. Впервые выпущена так называемая «марка в металле», стилистически дублирующая новый государственный знак почтовой оплаты, – сообщили сегодня в пресс-службе госпредприятия.

Художественная почтовая марка № 226 «День народного единства» выполнена в форме круга, в который включены изображения очертаний государственных границ Донецкой Народной Республики, герба ДНР, обозначена номинальная стоимость в размере 84 рублей. Тираж — 4 000 экземпляров.

Марка в металле ПД ММ № 1 изготовлена из биметаллического медного сплава, ее вес 14 граммов, диаметр – 32 мм. На аверсе расположено изображение государственного знака почтовой оплаты № 226 «День народного единства», на реверсе — фирменный знак почтового ведомства. На обеих сторонах металлической марки дублируется специальная перфорация — зубцовка. Марка отчеканена Донецким государственным научно-исследовательским и проектным институтом цветных металлов ее тираж лимитирован 400 экземплярами.

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