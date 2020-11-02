ВСУ обстреляли из гранатометов Новоласпу в ДНР

ВСУ стреляли из гранатометов. Фото: штаб ООС
Украинские вооруженные формирования обстреляли село Новоласпа, что на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрел был зафиксирован в 12.25, - сообщили в СЦКК.
В представительстве Республики в Совместном центре рассказали, что киевские силовики стреляли со стороны населенного пункта Старогнатовка
- Войска Киева произвели три выстрела из автоматического станкового гранатомета, - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что украинская армия двое суток не стреляла по территории ДНР.
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