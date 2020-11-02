Коронавирус в ДНР: новых зараженных не выявлено

1 ноября исследования не проводились
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
1 ноября исследования на коронавирус в ДНР не проводились в связи с проведением санобработки в лаборатории. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.
- Всего по состоянию на 10.00 2 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 6873, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики.
За все время от ковидной инфекции в ДНР излечились 3469 человек. Зарегистрировано 578 летальных случаев. Лечение продолжают 2826 пациентов.
Напомним, что по данным проведенных 31 октября исследований, коронавирус был выявлен у 93 жителей.
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