2 ноября школьники ДНР после продолжительных каникул вновь сели за парты

Осенние каникулы продлились около месяца Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

2 ноября школьники Донецкой Народной Республики вновь сели за парты после продолжительных осенних каникул, которые были продлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Обучение в школах будет проходить по методическим рекомендациям. В частности речь идет о разобщении учащихся, сокращении урока на пять минут для увеличения времени на проветривание и влажную уборку в помещениях учебного заведения. Кроме этого часть уроков будет проходить в дистанционном формате.

- Уже засиделись, пора возвращаться к учебному процессу. Долгие пропуски могут негативно сказаться на учеников, особенно младших классов, - говорит учитель донецкой школы Ирина Степанюк. – Будем соблюдать все необходимые меры, чтобы не допустить эту заразу в школы и будем обучать наших деток.

Насколько долго продлиться очное обучение неизвестно. Все зависит от эпидемиологической обстановки. Министерства образования и здравоохранения Республики держат руку на пульсе, и в случае чего будут принимать нужные решения.

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