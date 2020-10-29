Школьники ДНР сядут за парты 2 ноября

Министр образования ДНР Михаил Кушаков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Каникулы в школах ДНР уже продлевали до 1 ноября включительно. Всю эту неделю школьники и их родители обсуждали вопрос – будут ли продлевать каникулы снова или вводить дистанционное обучение? Сегодня в Минобразе объявили о том, что со 2 ноября школьники будут обучатся очно.

- Согласно Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 1172 осенние каникулы завершаются 01.11. 2020. Со 02 ноября образовательный процесс в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики будет осуществляться в очном формате, - говорится в сообщении.

При этом, при организации образовательного процесса необходимо обеспечить выполнение Методических рекомендаций по осуществлению образовательного процесса в период действия режима повышенной готовности.

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