Погода в Донецке на день: Небо будет скрыто за тучами, температура воздуха прогреется до +16

Погода в Донецке будет пасмурной Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В субботу, 29 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 16 градусов выше нуля.

- Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Донецке покроется тучами, которые продержатся до вечера, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 4 градусов выше нуля, днем столбик термометра поднимется – до 16 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 11 градусов тепла.

Скорость ветра до четырех метров в секунду.

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