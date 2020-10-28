Глава МИД ДНР сделала заявление по итогам переговоров с украинской стороной

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: МИД ДНР

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что украинская сторона на видеоконференции Контактной группы обязалась предоставить свой проект дорожной карты по выводу из тупика минского процесса мирного урегулирования в ответ на соответствующую инициативу ДНР и ЛНР.

- Мы приветствуем, что украинская сторона наконец-то взяла на себя обязательство разработать и направить свой вариант такого важного комплексного документа как план действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. В следующую среду мы ожидаем соответствующий документ от официального Киева для дальнейшего ознакомления и анализа, - заявила она.

Никонорова отметила, что должен быть найден консенсус и согласован единый документ, который утвердит Верховная рада, чем одновременно подтвердит приверженность Украины минским соглашениям и мандат ее представителей в переговорах.

- В свою очередь, это позволит разблокировать работу всех профильных групп и достичь реальных, практических подвижек, - подчеркнула министр.

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