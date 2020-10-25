«Преодолели расстояние как от Донецка до Краснодара»: В ДНР ко Дню флага провели беговую эстафету

Активисты пробежали примерно 400 километров Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В шесть часов утра эстафета стартовала из Новоазовска, после подключились участники из Дебальцево, Горловки, Снежного и и других городов Республики.

Каждый участник эстафеты пробегал по пять километров и передавал ее другому участнику и так до самого Донецка, где и состоялся финал.

- По каждому маршруту следует машина сопровождения ДПС в которой находится старший дружинник и медицинский работник, конечная точка сбора всех участников эстафеты – площадь Ленина, где мы развернем большой флаг нашего государства, - говорит участник эстафеты из Дебальцево Илья. - Я решил принять участие в данной акции так как поддерживаю популяризацию здорового образа жизни и патриотическое воспитание жителей

Около 120 активистов пробежали примерно 400 километров, дольше всего бежать пришлось из приморских районов республики, оттуда эстафета передавалась до Донецка 25 раз.

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