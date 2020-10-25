Командир ВСУ хочет захватить дом отдыха на Луганщине

Дом отдыха комбриг Шворак планирует забрать силовым путем. Фото: штаб "ООС"

Жители подконтрольной Киеву Луганщины пожаловались в так называемую Луганскую областную военно-гражданскую администрацию на попытки командира 80-й бригады полковника Владимира Шворака осуществить рейдерский захват дома отдыха "Юность".

- По данным наших источников в военно-гражданской администрации Луганской области, 23 октября в администрацию поступила жалоба от мирных жителей на военнослужащих 80-й бригады, которые проводили инженерные работы с применением землеройной машины ПЗМ-2 в непосредственной близости от дома отдыха "Юность". Не исключено, что дом отдыха комбриг Шворак планирует забрать силовым путем для последующего его использования в своих целях и личного обогащения, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Жители Счастья направили председателю так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю коллективное письмо с требованием прекратить произвол украинских силовиков, устроенный под прикрытием проведения антитеррористических мероприятий.

Тем временем, над поселком Зайцево под Горловкой кружит беспилотник. Кроме того, ВСУ обстреляли Коминтерново на юге ДНР.

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