В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков вместе с женой

Из Москвы в Донбасс он приехал добровольцем в самом начале войны Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

24 октября в аварии под Луганском погиб командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Алексей Марков с позывным «Добрый». Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Детали трагедии оставались неизвестными.

- По предварительной информации, они вместе с женой ехали в Россию по делам. Супруга была за рулем. Машина столкнулась «лоб в лоб» с другим автомобилем. Алесей с женой погибли, - сообщил «Комсомолке» источник в Кировске.

«Добрый» родом из Омска. В 1990 году он окончил Физико–математическая школу имени М. А. Лаврентьева. В том же году поступил в Новосибирский государственный университет на факультет физики, из которого выпустился в 1995 году. До войны жил в Москве.

В Донбасс «Добрый» решил приехать после произошедшего в Одессе. Марков встал на защиту мирного населения. Здесь же познакомился со своей супругой, которая также служила в «Призраке». Жили в неофициальном браке.

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