Погода в Донецке на день: 24 октября температура воздуха прогреется до +19

День пройдет без осадков Фото: Екатерина Сорока

В субботу, 24 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет ясной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 19 градусов выше нуля.

- В Донецке облачная погода продержится весь день, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 19 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 15 градусов тепла.

Скорость ветра до 2,9 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму.

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