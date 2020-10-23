Погода в Донецке на день: 24 октября температура воздуха прогреется до +19

День пройдет без осадков
Фото: Екатерина Сорока
В субботу, 24 октября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет ясной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 19 градусов выше нуля.
- В Донецке облачная погода продержится весь день, - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 19 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 15 градусов тепла.
Скорость ветра до 2,9 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: Если в этот день утром выпадал снег, можно было ожидать студеную зиму.
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