В Макеевке загорелся 121 автобус

Автобус выгорел дотла. Фото: скриншот видео vk.com/dpr_live

В Макеевке, на остановке «Батова», загорелся автобус марки «Эталон», который следовал по 121 маршруту «Донецк-Макеевка». Об этом сообщают очевидцы происшествия.

- Все живы, водитель сразу открыл двери, мимо проезжающие остановились и помогли тушить двигатель, - говорится в сообщении.

Автобус выгорел дотла еще до приезда пожарных.

- Любая машина нуждается в обслуживании. Рано или поздно все топливные магистрали разрушаются, и это приводит к утечке топлива, - предложил свою версию происшествия дончанин Юрий.

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