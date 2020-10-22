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Донецкие каратисты почтили память своего наставника Леонида Тимохина

Ровно год назад остановилось сердце президента Федерации Косики каратэ ДНР Леонида Тимохина
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Леонид Тимохин был заслуженным тренером и великим наставником, имел 6 Дан Косики каратэ. Фото: Федерации косики карате ДНР

Леонид Тимохин был заслуженным тренером и великим наставником, имел 6 Дан Косики каратэ. Фото: Федерации косики карате ДНР

22 октября 2019 года ушел из жизни президент Федерации косики карате ДНР выдающийся тренер, спортсмен и великий наставник Леонид Тимохин. Его смерть для многих стала потрясением.

- Леонид Анатольевич Тимохин был заслуженным тренером, судьёй международной категории, заведующим кафедрой спортивных единоборств Донецкого института физического воспитания и спорта, а также имел 6 Дан Косики каратэ и 5 Дан Шоринзирю Кенкокан каратэ до, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма Республики.

Свой спортивный путь Леонид выбрал уже в 10 лет, когда стал заниматься боксом у известного донецкого тренера Эдуарда Кауфмана. В 12 лет впервые попробовал себя в каратэ. Первым тренером Леонида Тимохина в этом виде спорта был Игорь Лазарев. В дальнейшем - Валерий Медведев.

Леонид Тимохин - неоднократный победитель и призер чемпионатов по каратэ Донецкой области, Украины, СССР, крупных международных турниров. Заслуженный тренер по косики каратэ.