Большинство украинцев против создания свободной экономической зоны в Донбассе

Мнения дончан не спросили. Фото: Евгении Ка

Вопрос создания так называемой «зоны свободных экономических отношений» в Донбассе, анонсируемый в качестве одного из пяти вопросов президентом Владимиром Зеленским в рамках проведения всенародного опроса, поддерживают лишь 33,5 процента жителей Украины.

В период с 17 по 19 октября социологами были опрошены 505 граждан возрастом старше 18 лет по всей территории Украины за исключением Донбасса.

- 45,3% респондентов выступили против создания «зоны свободных экономических отношений» в Донбассе. Поддержали идею 33,5% опрошенных. В исследовательском центре отметили, что уровень поддержки растет с запада на восток Украины с 27% до 46%, - заявили в Киевском международном институте социологии, ссылаясь на данные соответствующего исследования.

О последствиях таких опросов предупредил социолог Евгений Копатько.

- Идея с опросом, анонсированная президентом Украины Зеленским, вначале выглядела очень интригующе. Но предложенные вопросы, озвученная форма исполнения и юридическая невнятность вызвали много критики, - сказал он. - Хочу особо подчеркнуть, социология — эффективный инструмент для изучения политических процессов. Качественное проведение социологических исследований важно для любого политического режима. Но использовать социологию как инструмент для манипуляций является большой ошибкой.

Евгений заметил, что процесс подготовки будет проходить в таком же ключе, то партия власти на Украине не только не получит ожидаемых политических дивидендов, но создаст себе дополнительные проблемы и усилит критику оппонентов.

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