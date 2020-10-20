Успей оформить! Стартовала подписка на газету «Комсомольская правда»

Подпись - Услугами подписки в октябре воспользовались 1827 человек - присоединяйтесь! Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Подписка на любимую газету тысяч жителей Донецкой Народной Республики уже стартовала! Успей подписаться на печатную версию издания, которое всегда заботится о своих читателях.

«Комсомольская правда» - надежный и честный источник информации. Кому-то удобнее следить за новостями в интернете, но многие, особенно люди старшего поколения, по-прежнему предпочитают бумажную версию. Подарите подписку своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Вы можете оформить подписку, как на полный комплект любимой газеты, так и на отдельные выпуски.

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Подарите подписку на любимую газету своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам (подробнее)