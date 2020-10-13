В Горловке продолжают восстанавливать Благовещенский храм

В Горловке продолжают отстраивать Благовещенский храм. Фото: сайт Горловской и Славянской епархии

7 августа 2014 года в результате артобстрела Горловки ВСУ сгорел Благовещенский храм. Через три года его начали восстанавливать.

- Строительство храма это весьма трудоемкий процесс. На данный момент здесь уже завершены кровельные работы. Следующий шаг строительства - подготовка помещений к холодному времени года, - говорят специалисты.

Богослужения в Благовещенском храме проходят на цокольном этаже. При обстреле от 23-метрового здания из сосны сохранился только фундамент с цокольным этажом. Он был восстановлен общиной и в январе 2018 года в нем начали проводить богослужения.

По завершению работ они вновь будут проводиться в основном помещении с особой атмосферой деревянного храма. Храм будет на 7 метров выше сгоревшего - высотой около 30 метров. Завершение работ запланировано на осень этого года.

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