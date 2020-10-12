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Политика

Методичка против ОБСЕ: Боевикам ВСУ поручили разработать методы сокрытия запрещенной техники в Донбассе

Наблюдатели из ОБСЕ стали чаще находить запрещенную технику ВСУ в Донбассе. Командование «Востока» намерено это прекратить
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Задача боевиков придумать как можно больше способов противодействия работе СММ ОБСЕ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Задача боевиков придумать как можно больше способов противодействия работе СММ ОБСЕ. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Командующий украинской оперативно-тактической группировкой «Восток» генерал Юрий Содоль дал распоряжение разработать комплекс мер для сокрытия запрещенной техники в Донбассе, чтобы ее не смогли найти наблюдатели из СММ ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

— В связи с участившимися случаями вскрытия миссией ОБСЕ военной техники, размещенной подразделениями вооруженных формирований Украины на территории населенных пунктов, командующий ОТГ «Восток» генерал Юрий Содоль поставил задачу командирам бригад подготовить и представить план мероприятий по недопущению обнаружения техники наблюдателями миссии, — говорится в сообщении.

По данным разведки Народной милиции, особое внимание поручено уделить глушению сигналов беспилотников при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Другие способы – минирование дорог по маршрутам следования наблюдателей, а также уничтожение любыми способами камер видеонаблюдения.

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