Боевики ВСУ обстреляли бригаду ремонтников железнодорожных путей под Ясиноватой

Силовики открыли огонь примерно в 12.22. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

ДНР получилось достать гарантии безопасности от ВСУ на проведение ремонта железнодорожных путей. Однако, противник нарушил свою часть договоренностей. Силовики ВСУ открыли огонь. Ремонтные работы пришлось прекратить. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, с которой находились также наблюдатели ДНР в СЦКК и представители инженерной службы Народной милиции ДНР, во время проведения ремонтных работ по восстановлению железнодорожных путей на перегоне «станция «Донецк»-станция «Донецк-Северный»-станция «Ясиноватая», — говорится в сообщении.

Известно, что боевики ВСУ использовали минометы калибром 82 миллиметра. По предварительным данным жертв среди рабочих и наблюдателей нет. Более детальная информация о произошедшем уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В живых осталось только двое: В Донецке установили памятник погибшим в неравном бою ополченцам

19 августа 2014 года ополченцы остановили прорыв украинской армии в центр города (подробнее)