В Енакиево пожарные вытащили из горящей квартиры пятерых малолетних детей

В этот день всего пожарные ДНР ликвидировали 53 возгорания. Фото: Пресс-служба МЧС ДНР

11 октября пожарным в Енакиево удалось вытащить из горящей квартиры пятерых малолетних детей. Огонь не успел до них добраться. Так что сами дети не пострадали. Им даже не понадобилась госпитализация. Однако, что стало причиной возникновения огня, в пресс-службе спасательного ведомства не уточнили.

— В Енакиево в поселке Карло-Марксово по улице Суворова 11 октября произошел пожар. Из квартиры, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, спасено пять малолетних детей, дети не пострадали и в госпитализации не нуждались, — говорится в сообщении.

Пресс-службе МЧС добавили, что пожаром было уничтожено перекрытие на площади два квадратных метра, оконный блок, вещи и мебель на площади 15 квадратных метров. Чтобы потушить этот пожар пришлось задействовать четыре единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

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