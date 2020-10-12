Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 2029 жителей

В воскресенье исследования не проводились Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки новых случаев заражения коронавирусом в ДНР выявлено не было в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

По данным на 10.00 12 октября, за все время ковидная инфекция в ДНР была выявлена у 4556 жителей.

Из этого чиста 2238 человек выздоровели и были выписаны из больниц по результатам двух отрицательных тестов. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Лечение продолжают 2029 пациентов.

Напомним, продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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