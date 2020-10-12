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Образовательные учреждения ДНР с новой недели должны окончательно перейти на онлайн-режим

Образовательный процесс в этих организациях должен проходить исправно, согласно плану, но с использование дистанционных электронных технологий
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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До конца октября образовательные учреждения ДНР будут находиться на дистанционном обучении

До конца октября образовательные учреждения ДНР будут находиться на дистанционном обучении

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 12 октября все образовательные организации Республики должны полностью перейти на онлайн режим работы в связи с карантинными мерами, возобновленными из-за второй волны заболевания коронавирусом. Об этом напомним в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV.

До особого распоряжения руководители организаций и учреждений всех форм собственности, предоставляющие образовательные услуги, должны обеспечить организацию образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 до 25 октября все школы ДНР находятся на «осенних каникулах». Тем временем на этот же период вузы, техникумы и колледжи выходят на дистанционное обучение.

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