Семь бронемашин ВСУ были обнаружены в зоне «ООС» в Луганщине

Размещение боевой техники в Донбассе является одним из нарушений условий допмер контроля перемирия Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В нарушение дополнительных мер контроля перемирия киевские силовики пригнали боевые машины пехоты в так называемую зону «Операции объединенных сил». Народной милиции ЛНР удалось установить, за какими бригадами противника они закреплены, а также их местоположение. Об этом сообщила пресс-служба оборонительного ведомства Республики.

— За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 14-й отдельной механизированной бригады – две (боевых машины пехоты) БМП-1 в населенном пункте Новотошковское и три БМП-1 в населенном пункте Крымское; из состава 30-й отдельной механизированной бригады – одна боевая бронированная машина в населенном пункте Орехово и одна БМП-2 в населенном пункте Новозвановка, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Народной милиции ЛНР добавили, что факты размещения боевой техники силовиками в зоне «ООС» также известны не только им, но также международным наблюдателям в Луганщине. Это подтверждает отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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