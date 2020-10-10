На линии разграничения тихо: Наблюдатели СЦКК ДНР нарушений перемирия не выявили

Напомним, что в предыдущие сутки боевики ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

На линии разграничения в Донбассе за прошедшие сутки не было выявлено нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер контроля перемирия. Об этом говорится в ежедневном отчете Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня и дополнительных мер по усилению и контролю действующего перемирия не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Напомним, что дополнительные меры контроля перемирия вступили в силу 27 июля. С тех пор на линии разграничения в Донбассе боевики ВСУ нарушили их уже 179 раз. В том числе игнорирование запретов на применения огня, использование беспилотников и проведение инженерных работ по дооборудованию позиций.

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