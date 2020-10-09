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Отопительный сезон в ДНР 2020: Коммунальщики будут ремонтировать инфраструктуру ЖКХ, пока позволит погода

Отопительный сезон в ДНР 2020 начнется по графику
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пока на дворе бабье лето, про отопительный сезон никто не думает

Пока на дворе бабье лето, про отопительный сезон никто не думает

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В пятницу, 9 октября, в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР состоялось заседание Межведомственного штаба по подготовке к отопительному сезону в ДНР 2020. Представители городских и районных администраций доложили о готовности населенных пунктов к осенне-зимнему периоду.

- В целом по результатам заслушанной информации можно отметить, что города и поселки готовы к вступлению в отопительный сезон. Выполнены запланированные объемы работ по подготовке жилищного фонда, социальной сферы, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

В то же время, как отметил министр, работа коммунальных предприятий по подготовке к зиме на этом не заканчивается. Будут продолжаться плановые ремонты и другие мероприятия, направленные на поддержание инфраструктуры ЖКХ в надлежащем состоянии.

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