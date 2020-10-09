ВСУ обстреляли Донецкий аэропорт противотанковыми ракетами. Фото: warfor.me

За прошедшие сутки боевики Вооруженных формирований Украины два раза нарушили перемирие. Они открывали огонь по Донецку из противотанковых управляемых ракет и гранатометов. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Вчера впервые с момента вступления в силу действующего перемирия украинские вооруженные формирования применили противотанковый ракетный комплекс. Так, с позиций 37-го батальона 5-й омпбр ВФУ в районе Опытного было выпущено две противотанковые управляемые ракеты по району Донецкого аэропорта. Позже, боевики 1-го батальона 56-й бригады произвели обстрел из станковых противотанковых гранатометов в направлении железно-дорожной станции «Донецк-Северный», - рассказал Эдуард Басурин.

Кроме того, за прошедшие сутки в подконтрольном Киеву Донбассе прогремели семь провокационных взрывов.

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