В ДНР археологи нашли следы кочевых племен

Археологи нашли огромное количество керамики и предметов быта, при этом следов долговременных сооружений там не было. Фото: пресс-служба краеведческого музея

Донецкий краеведческий музей отправил экспедицию на территории Донецкого кряжа. Раскопки принесли свои плоды. Археологи обнаружили остатки предметов быта кочевых племен раннего Средневековья. Они датируются VIII – IX веками нашей эры. Об этом на брифинге в столице ДНР рассказал старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии музея Эдуард Кравченко.

— С августа по начало сентября мы проводили раскопки археологического памятника возле села Великая Шишовка в Шахтерском районе на территории Донецкого кряжа. Он представляет собой месторасположение весенне-летнего лагеря, который служил для выпаса скота, поселение относится к эпохе раннего средневековья, то есть где-то конец VIII века и первой половины IX века. Возможно, его населяли протоболгары, — говорится в сообщении.

Также Кравченко добавил, что среди найденных предметов были обнаружены фрагменты амфор крымского и таманского производства, кувшины и обломки предметов, предназначавшиеся для хранения продуктов. Все это несет высокий научный интерес для исследований, как и сама территория, где ведутся раскопки. По словам эксперта, Донецкий кряж ранее никогда не изучался в данном ключе.

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