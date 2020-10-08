В ДНР сообщили о новых взрывах на позициях ВСУ у линии разграничения

Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало активность на позициях ВСУ у линии разграничения. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

На позициях ВСУ у линии разграничения снова не спокойно. В районе села Водяное, что находится неподалеку от Донецка, и в Песках произошло несколько взрывов. Их зафиксировали наблюдатели из Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В 15.13 зафиксировано четыре взрыва в районе населенного пункта Пески, — говорится в сообщении. — В 16.45 зафиксировано три взрыва в районе населенного пункта Водяное.

Ранее также сообщалось, что ВСУ оборудуют свои позиции в районе Песок. А также были три несанкционированных взрыва вблизи Авдеевки.

Но на фоне нарушений допмер контроля перемирия наблюдатели из СЦКК также зафиксировали обстрелы. Силовики в 6.40 утра открыли огонь по Донецкому аэропорту. Обстрел велся из противотанковых ракетных комплексов. В последний раз силовики использовали их 24 июля – перед введения допмер контроля.

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