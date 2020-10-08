На трассе перед Успенкой перевернулся автобус с артистами Донбасс Оперы

По счастливой случайности никто не пострадал. Фото: Авторадиоканал Донецк

Сегодня вечером большая часть труппы Донбасс-Оперы отправилась на гастроли в Москву с театральной мистерией Карла Орфа «Кармина Бурана». На участке дороги Кутейниково-Успенка один из автобусов, который вез артистов театра Донбасс-Опера, перевернулся. По счастливой случайности никто не пострадал.

- Там очень узкий участок дороги. И наш водитель автобуса, в котором ехал хор, чтобы избежать столкновения с КАМАЗом, был вынужден выехать на встречку, увильнул и съехал в кювет, - сообщил «Комсомолке» источник в автобусе, - К счастью, удар смягчили деревья, если бы не они, произошла бы трагедия. Это просто счастливая случайность, что никто не пострадал.

После аварии, артисты хора дождались другой автобус, пересели и продолжили путь в Москву.

"Комсомолка" желает артистам Донбасс Оперы счастливого пути и легкой дороги.

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