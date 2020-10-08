Жители Нового Айдара потребовали выгнать из поселка киевских силовиков

Несмотря на жалобы населения, правоохранители и командование не принимают действенных мер, чтобы успокоить боевиков. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Жители Нового Айдара обратились на горячую линию Министерства обороны Украины и к главе районного госадминистрации с требованием убрать из поселка боевиков ВСУ. Людей достал террор с их стороны и аморальное поведение. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Боевики 2-го батальона 25-й бригады держат в страхе жителей населенного пункта Новый Айдар. Только за последнюю неделю на военнослужащих со стороны местного населения подано более 15 заявлений в отдел полиции, — рассказал Осадчий.

При этом девять заявлений были написаны по фактам нанесения телесных повреждений, два – кражи алкоголя и продуктов, и еще четыре – от водителей такси, которые жаловались на попытку завладения транспортом боевиками.

Сведения о жалобах местного населения дошли до командования бригады, но усмирять боевиков там не собираются. А все из-за вероятности того, что ВСУ могут перенести ротацию бригады.

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