ВСУ обстреляли пригород Донецка из гранатомета

Кроме нарушения режима прекращения огня также были зафиксированы нарушения допмер контроля перемирия. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

За прошедшие сутки украинские силовики два раза открыли огонь. Обстрел велся в донецком направлении по поселку Минеральное и городу Ясиноватая. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения (СЦКК).

— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Донецкое направление: РПГ/СПГ – 1 раз (2 гранаты); стрелковое оружие - 1 раз. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали нарушения дополнительных мер контроля перемирия со стороны Украины. В Народной милиции ДНР уточнили, что в Песках боевики занимались дооборудованием своих позиций, а вблизи Авдеевки произошло три несанкционированных взрыва.

Также стало известно, что по приказу командующего группировки «Восток» Содоля из противотанкового ракетного комплекса был открыт огонь по позициям защитников Республики в районе Донецкого аэропорта.

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