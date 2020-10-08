В утреннем обстреле аэропорта Донецка ВСУ использовали противотанковые ракетные комплексы

Из ПТУР было выпушено две ракеты. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

В 6.40 со стороны Донецкого аэропорта были слышны взрывы. Украинские боевики открыли огонь по позициям защитников республики в этом районе. По оперативным данным пресс-службы Народной милиции ДНР стало известно, что противник использовал противотанковые ракетные комплексы.

— Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР на 8 октября 2020 года. Преступники из 37 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВФУ с позиций в районе населенного пункта Опытное выпустили две ракеты из противотанкового ракетного комплекса в направлении позиций наших защитников в районе аэропорта г. Донецка, — говорится в сообщении.

Добавим, что это было впервые за время действия дополнительных мер контроля перемирия, когда ВСУ использовали в обстреле противотанковые ракеты. В последний раз их фиксировали 24 июля.

Все это время силовики также позволяли себе действовать вопреки, действующим договоренностям. Но тогда они использовали только гранатометы, что также запрещено согласно документу.

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