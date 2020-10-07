В Республике появится спецрейс за паспортами РФ для жителей южных сел

Ранее спецрейсы в пункты выдачи российских паспортов на территории Ростовской области были организованы из Горловки и Ясиноватой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство транспорта ДНР запустит автобусный рейс для подвоза жителей южных районов в столицу, откуда они смогут отправиться автобусами в Ростовскую область для получения российских паспортов.

- В адрес Минтранса поступили обращения администраций Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов относительно подвоза жителей отдаленных населенных пунктов в Донецк, где формируются автобусные рейсы для организованных групп граждан за получением паспортов Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ведомства. – В тестовом режиме с 12 октября будет запущен специальный автобусный маршрут сообщением Новоазовск – Донецк.

По данным пресс-службы, автобус будет отправляться из Новоазовска в 3:30. Он будет следовать через Тельманово и Старобешево и прибывать к главному зданию миграционной службы. Поездки будут ежедневными кроме воскресенья.

- Конечно, идеальным решением было бы, чтобы все жители отдаленных Тельмановского и Новоазовского районов выезжали за паспортами исключительно в с. Покровское, - рассказала депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - От Тельманово до пограничного пункта «Новоазовск» - 50 км, от Новоазовска всего лишь 15 км. Тогда и в случае позднего возвращения жителям не нужно было бы ночевать под открытым небом. И этот вариант мы, конечно, будем прорабатывать с Миграционной службой ДНР.

Еще одно нововведение касается лиц, возвращающихся из пунктов получения паспортов РФ с наступлением комендантского часа. Для этих людей организован развоз по районам проживания. Дежурные автобусы отправляются с автостанции «Центр». Там же можно ознакомиться с их расписанием.

На сегодня свыше 166 тысячи жителей ДНР получили паспорта РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не будем, как Украина, устраивать пляски на костях, но и сочувствия – мало»: Как дончане отреагировали на крушение украинского самолета с курсантами

Мнения жителей Республик относительно авиакатастрофы под Харьковом разделились (подробнее)