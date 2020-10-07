Социолог Евгений Копатько сказал, что Минские соглашения зашли в Донбассе в тупик

Евгений Копатько не удивлен происходящим на Украине. Фото: личный архив Евгения Копатько

Социолог, политолог Евгений Копатько в эфире телеканала "Россия1" заявил, что все идет к обострению ситуации в Донбассе.

- На Украине количество неработающих превышает количество работающих. Это уже послемайданная статистика и она никого не удивляет, - заметил социолог. - Важно другое. Учтите то, что произошло на Кавказе, что сейчас готовится в Молдове, Средней Азии. Я уже говорил, что Украина, Белоруссия, Донбасс - это будет одна тема. На белорусском направлении у нас нет подвижек в политическом плане, тем временем, Украина наращивает ресурсы на донецком направлении. Перемирие там именно "как бы", пока нет горячей фазы, но в процессе ухудшения ситуации на Кавказе, будет разгораться и война в Донбассе.

Социолог заметил, что президент Украины Зеленский теряет власть и процесс расползания Украины будет продолжаться вместе с ухудшением экономической и демографической ситуацией.

- Западный вектор для Украины — ключевой. Это объясняет политику Украины и в Беларуси, и в армяно-азербайджанском конфликте, - заметил Евгений Копатько.

Тем временем, Украина продолжает нарушать перемирие. Сегодня ВСУ была обстреляна Ясиноватая.

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