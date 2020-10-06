В ДНР 100 тысяч жителей получили республиканские водительские права

Жители ДНР могут получить в Республике водительские права Фото: Юрий СОБОЛЕВ

За пять с половиной лет около 100 тысяч человек получили республиканские удостоверения на право управления транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГАИ МВД ДНР.

- С начала работы МРЭО ГАИ в мае 2015 года выдано около 100 тысяч удостоверений на право управления транспортным средством. Только в этом году было выдано 17 тысяч водительских удостоверений, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что выдача документов на право управления транспортным средством началась с открытия в ДНР межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) 26 мая 2015 года. Сейчас в Республике работают семь МРЭО: два в Донецке, по одному в Макеевке, Горловке, Енакиево, Шахтерске и Старобешево.

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