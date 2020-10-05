В ДНР сообщили о пожаре вблизи украинских позиций

Пожар начался в районе поселка Шумы. Фото: штаб ООС
Вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе поселка Шумы, что под Горловкой, начался природный пожар. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
- В зоне ответственности 35 бригады вооруженных формирований Украины вблизи позиций 503 батальона морской пехоты в районе поселка Шумы зафиксировано возгорание сухой растительности, - сказал Эдуард Александрович.
Басурин рассказал, что огонь распространяется в западном направлении.
- О фактах возгорания проинформирована украинская сторона в СЦКК с целью исключения возможных обвинений Народной милиции в обстрелах, - отметил замначальника оборонного ведомства Республики.
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