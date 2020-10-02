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В ЛНР школьные осенние каникулы начнутся на три недели раньше

Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Каникулы продлятся до 18 октября

Каникулы продлятся до 18 октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Луганской Народной Республике перенесли начало осенних школьных каникул. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции перенесла осенние школьные каникулы с 26 на 5 октября, они продлятся до 18 октября, - сказала она.

Министр рассказала, что меры, которые сегодня предложены и были приняты ЧСПК, связаны с нераспространением инфекционной заболеваемости среди детей и студентов.

- Одна из мер – это в общеобразовательных организациях Луганской Народной Республики перенести плановые осенние каникулы. То есть на две недели наши дети сегодня должны остаться дома, - сообщила Наталия Пащенко.

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