В НМ ЛНР заявили о взрывах на позициях украинской армии в Донбассе

На позициях ВСУ в Донбассе зафиксировано три взрыва. Фото: штаб ООС

На позициях вооруженных формирований Украины вблизи железнодорожной станции Конрашевская Новая, что в Станичнолуганском районе, зафиксировано три взрыва. Об этом сообщил Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК зафиксировано три взрыва в разный период времени в районе населенного пункта Кондрашевская Новая в зоне ответственности 1-го батальона 25-й бригады, - сказал он.

Осадчий отметил, что в рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.

- Подразделения Народной милиции строго придерживаются условий действующего перемирия и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки, - заявил Осадчий.

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