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Пропускной пункт у Счастья рассчитан до 12 тысяч человек в сутки

А плюс к этому 120 единиц легковых автомобилей и 60 единиц грузовых
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева

Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пропускная способность оборудуемого контрольного пункта пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья составит до 12 тыс. человек в сутки.

- Ввод в эксплуатацию пункта пограничного и таможенного контроля "Луганск-Счастье" обеспечит пропускную способность до 12 тыс. человек в сутки и до 120 единиц легковых автомобилей, а также до 60 единиц грузовых автомобилей, - сообщила временно исполняющая обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Буряк.

Напоминаем, после подрыва киевскими силовиками одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам.

Ранее врио министра сообщила, что специалисты выполнили на строящемся пункте пропуска через линию соприкосновения в районе Счастья 35% строительно-монтажных работ.

В пресс-службе управления Народной милиции ЛНР сообщали, что проведение строительных работ стало возможным благодаря действию дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

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