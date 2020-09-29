В ДНР стартовала акция «Дерево желаний»

Проект «Дерево желаний» инициирован в 2019 году. Фото: пресс-служба драмтеатра Донецка

Около 240 детей из разных городов и районов ДНР получат подарки в рамках благотворительной акции «Дерево желаний».

В фойе муздрамы была установлена инсталляция в виде дерева, на листьях которого указаны номера писем. Гости срывали листья и знакомились с желаниями ребят.

- В этом году на дереве желаний появилось намного больше листочков, все ребята разные: кто-то мечтает о трансформере, ноутбуке или наборе для творчества. Но в одном они так похожи, ведь хотят быть просто счастливыми, - отметила руководитель драмтеатра , депутат Народного Совета ДНР Наталья Волкова.

В акции приняли участие депутаты, руководители министерств и ведомств, главы местных администраций и другие неравнодушные жители.

Министр транспорта Дмитрий Подлипанов подарит юному жителю Новоазовска коллекцию игрушечных машинок, и.о. министра связи Игорь Халепа пообещал будущему программисту из Тельмановского района ноутбук, а руководитель муздрамы Наталья Волкова вручит дончанке профессиональный набор для рисования.

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