В ЛНР МГБ задержало жителя при попытке вывоза в Украину больше 700 тысяч гривен

В пункте пропуска «Станица Луганская» задержали жителя при попытке вывоза в Украину больше 700 тысяч гривен. Фото: ГМ «Пролиска»

В ЛНР пограничники МГБ задержали жителя Республики при попытке вывоза на территорию, подконтрольную Киеву, больше 700 тысяч гривен. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МГБ.

- Сотрудниками Службы пограничной охраны Министерства государственной безопасности пресечена попытка незаконного перемещения через таможенную границу Луганской Народной Республики наличных денежных средств. Во временном пункте пропуска «Станица Луганская» задержан житель ЛНР, который намеревался незаконно вывезти крупную сумму денег на Украину. Во время осмотра его личных вещей в рюкзаке обнаружены 703 500 гривен (больше 1,9 миллионов рублей), - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту направлены в Государственный таможенный комитет ЛНР для принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 233 УК ЛНР «Незаконное перемещение через таможенную границу Луганской Народной Республики наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере». Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денег.

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Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Республики (подробнее)